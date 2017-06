RHC Wolfurt empfängt Villach

Die Kärntner treten am Vortag gegen den RHC Dornbirn an. Trotz den beiden roten Karten für die Dornbirner in Villach, bleibt den Messestädtern die Favoritenrolle. Auch ein Tag danach in Wolfurt nehmen Manuel Parfant & Co. die Außenseiterrolle ein.

Beim Hinspiel in Villach gewannen die Wolfurter klar mit 7:1. Obwohl es zur Halbzeit nur 3:1 zugunsten der Wolfurter stand, waren die Jungs rund um Kapitän Carafi spielerisch überlegen. Mit dem Heimvorteil im Rücken sollte es am Wochenende vor allem auch mit der Chancenauswertung klappen. Ein kleinen Rückschlag haben die Wolfurter trotzdem zu verbuchen, müssen sie auf Brian Fernandez verzichten, da dieser bereits nach Spanien zurückgereist ist.

RHC Wolfurt- RHC Villach

Sonntag, 11.06.2017, HockeyArena Wolfurt, 11:00Uhr