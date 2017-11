RHC Wolfurt besiegt sensationell Rivale Dornbirn

Vor 300 Zuschauern in der HockeyArena gelang dem RHC Wolfurt im Viertelfinale des Schweizer Cup gegen den ewigen Rivalen RHC Dornbirn im Penaltyschießen die Sensation.

Nach der Pause kam der RHC Wolfurt wie verwandelt aus der Kabine. Man spielte druckvoll und mutige nach vorne und kam so auch immer wieder zu guten Chancen. In der 36. Minute konnte Wolfurt durch Theurer und Gallego mit einem Doppelschlag sogar in Führung gehen. Danach spielten beide Teams mit offenem Visier, es gab Chance hüben wie drüben. 5 Minuten vor dem Ende war es dann Gomez, der den Dornbirner Ausgleich erzielte und somit eine Verlängerung notwendig machte. In der 4. Minute der Verlängerung war es abermals Gomez, der seine Farben wieder in Front schoss, aber Wolfurt steckte nicht auf und kam wieder zurück. Iker Bosch verwertete nach dem 10. Dornbirner Teamfoul den fälligen Direkten souverän und somit kam es zum Penalty schießen. Da Bartes und Zehrer auf Wolfurter Seite, und nur Gomez für die Messestädter, verwandelten, hieß der Sieger in einem hochklassigen, spannenden, schnellen und sehr fairen Derby RHC Wolfurt. Der Underdog aus der NLB darf sich neben dem Prestigeerfolg auch über die Qualifikation fürs Final Four Turnier im Jänner freuen. Gegner dort sind Genf, Montreux und Diessbach.