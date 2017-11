RHC Dornbirn will Uri an den Hörner packen

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Schweizer Cup gilt die volle Konzentration wieder ganz der Meisterschaft.

„Uri ist zu Hause sehr heimstark und kämpferisch bis zum Ende, wenn wir dort gewinnen wollen müssen wir unsere Leistung zu 100 Prozent abrufen. In den Trainings wird verstärkt an den Automatismen und vor allem an Standardsituationen gearbeitet, da haben wir zur Zeit die größten Problem. Gut verteidigen, Ruhe bewahren und die Möglichkeiten vorne nutzen die wir bekommen, dann sollten auch in Uri Punkte möglich sein. Die Jungs beweisen auf den Trainings, dass sie es drauf haben. Leider läuft es in dieser Saison noch nicht wie in der Letzten, da müssen wir weiterhin Geduld bewahren und an unsere Arbeit glauben. Die Ergebnisse kommen noch, wenn wir alle zusammen am gleichen Strang ziehen,“ resümiert Dornbirn Coach „Chus“ Gende.