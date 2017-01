RHC Dornbirn will ins große Finale

Die 4 besten Pokal-Mannschaften der Saison kämpfen am Finalwochenende in 2 Halbfinalbegegnungen (Freitag) und einem Finalspiel (Samstag) in Uri um den begehrten Titel im Schweizer Cup. Das Final 4-Event hat in den letzten Jahren an Popularität sowie Bedeutung deutlich zugenommen und bei den Vereinen einen großen Stellenrang eingenommen. So auch bei den Dornbirnern, die sich erstmals für einen Final 4-Bewerb qualifizierten. Nach dem überraschenden Weiterkommen gegen den amtierenden Schweizer Meister und Double-Cup-Gewinner Diessbach, haben die Dornbirner Lunte gerochen und wollen jetzt mehr. Die herbe Niederlage nach der Pause im Ligaspiel gegen Uri wurde schnell aus den Köpfen gelöscht, jetzt gilt es sich wieder voll auf die Halbfinal-Partie zu fokussieren. Die Stiere scheinen bei ihrem Großevent gerade zum richtigen Zeitpunkt in Hochform aufzulaufen und tankten mit einem Auswärtssieg in Wimmis weiters an Selbstvertrauen. Wie können die Hausherren mit diesem Druck in eigener Halle umgehen? Dornbirn Coach „Chus“ Gende wird seine Jungs bestens auf den Cup-Fight vorbereiten und es dem Gegner keineswegs leicht machen, dazu wird aber ein Kraftakt notwendig sein um die laufstarken Stiere zu fordern. Auf die zahlreich mitreisenden Dornbirn-Fans wartet ein Duell auf Augenhöhe, sie werden der Mannschaft die nötige Rückendeckung geben und wollen ihr Team im Final stehen sehen.

Programm CUPFINAL 2016/17

Rollhockeyhalle Seedorf

Freitag, 27. Januar 2017

19 Uhr, CUP-Halbfinale: RHC Dornbirn – RHC Uri

21 Uhr, CUP-Halbfinale: Genéve RHC – SC Thunerstern

Samstag, 28. Januar 2017

21 Uhr, CUP-Finale