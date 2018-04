RHC Dornbirn will Entscheidungsspiel erzwingen

Am Samstag, den 7. April 2017, 18 Uhr, wollen die Messestädter vor heimischer Kulisse den ersten Playoff-Sieg einfahren, die „Best-of-three“-Serie ausgleichen und ein Entscheidungsspiel erzwingen.

Ähnlich wie in der letzten Saison konnten sich die Dornbirner wieder im Mittelfeld der Schweizer NLA absetzen, wären da nicht die sechs Minuspunkte aufgrund fehlender Schiedsrichter gewesen. Egal wie, im Playoff kann kommen wer will und mit dem RHC Diessbach haben sich die Dornbirner nicht gerade den Wunschgegner an Land gezogen. Die heiße Playoff „Best-of-three“-Phase wurde bereits in Diessbach mit einer knappen 3:2 Niederlage eingeläutet. In der Serie holten sich die Seeländer die Pole-Position und zwingen die Dornbirner beim Heimspiel in der Stadthalle mit dem Rücken an die Wand.