RHC Dornbirn will beim Aufsteiger nachlegen

Bereits Anfang Oktober trafen die beiden Teams im Rahmen des Schweizer Cups aufeinander, dabei gewann Cupholder Dornbirn mit 4 : 2. In Thun wollen die Gende-Boys die Negativserie der Sterne ausnutzen und sich selber erstmals von den anfänglichen sechs Minuspunkten verabschieden. Zudem könnten sich die Dornbirner mit einem Sieg in der Tabelle vor den Sternen einreihen und sozusagen das Feld von hinten aufrollen. Gegen die jungen Thuner wird eine geschlossene Mannschaftsleistung von der ersten bis zur letzten Spielminute von Nöten sein, will man aus der Mur-Halle Punkte entführen. Zuvor haben die U20-Junioren die Möglichkeit sich weiters an der Tabellenspitze festzusetzen.

Schweizer NLA

Sonntag, 22.10.17, Mur-Halle Thun

16 Uhr, SC Thunerstern – RHC Dornbirn

U20 Schweizer Meisterschaft

Sonntag, 22.10.17, Mur-Halle Thun

13.30 Uhr, SC Thunerstern – RHC Dornbirn