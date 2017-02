RHC Dornbirn: Wichtiger Heimsieg für Verbleib

Nicht nur sportlich hatte das packende Spiel einiges zu bieten, auch die Halle wurde zum Family Day regelrecht gestürmt und war für alle ein voller Erfolg. Viele buntbemalten Kinder tummelten sich unter den zahlreich erschienen Fans, erstmals durfte mit Luis Calvin auch ein Ball-Kid das Spiel symbolisch eröffnen. Die Partie begann, was sie versprach, mit Chancen auf beiden Seiten und einem direkten Freistoß nach blauer Karte durch Wimmis, welcher Gomez nicht zu verwerten wusste. In der 9. Minute war es Kaul, der durch Zuspiel von Gomez flach zur vielumjubelten 1:0 Führung einschob. Infolge entschärften die beiden starken Torhüter Mirantes auf der Einen und Pinheiro da Costa auf der Anderen jeweils einen Penalty. Kurz vor dem Pausentee stocherte Gomez den Ball zur 2:0 Führung ins Gehäuse der Niedersimmentaler. Nach Seitenwechsel waren es nach wie vor die Hausherren, welche sich geringfügig mehr Abschlüsse erarbeiteten und mehr vom Spiel hatten. Sehenswert der Treffer zum 3:0, Kaul nahm den Ball nach einem Abpraller hoch und versenkte diesen direkt aus der Luft. Aus einer weiteren 2-Minuten-Strafe durch Müller konnten die Dornbirner keinen Profit ziehen. Beim Anschlusstreffer zum 1:3 waren sich die beiden Schiedsrichter nicht einig, den Ball im Tor sah nur einer in der Stadthalle. Der Treffer zählte und Wimmis war wieder zurück in der Partie, doch die Freude wahrte nicht lange. Dornbirn fuhr fünf Minuten vor Spielende ein Konter, Rodriguez passte quer auf den mitlaufenden Stefan Sahler, dieser ließ sich nicht zweimal Bitten und versenkte zum Vorentscheidenden 4:1. Brunner korrigierte das Score 32 Sekunden vor Ende per Nachschuss durch einen Penalty zum 5:1 Endstand.

Beide Teams zeigten, dass es nichts zu verschenken gab und boten den zahlreichen Zuschauern ein mitreisendes, hartumkämpftes Match. Das Gende-Team gewann nicht unverdient, holte gegen Tabellenschlusslicht Wimmis das erhoffte Punktmaximum und kann einem Playoff-Platz (Klassenerhalt) kaum mehr strittig gemacht werden.

Schweizer NLA

RHC Dornbirn – RHC Wimmis 5 : 1 (2 : 0)

RHC Dornbirn: Mirantes, Lechleitner; Brunner 1, Kessler, St. Sahler 1, Rodriguez, M. Sahler, Gomez del Torno 1, Stockinger, Kaul 2

