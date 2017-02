RHC Dornbirn stirbt an Chancentod

Gelang den Dornbirnern am Samstag noch ein fulminanter 4:3 Auswärtssieg in Montreux, so musste man 22 Stunden später zuhause eine bittere 1:6 Niederlage hinnehmen. Den Gästen gelang nach 8 Minuten und der ersten wirklichen Torchance durch einen Konter der Führungstreffer zum 0:1. Die Uttigen zogen durch zwei weitere Treffer, einen verdeckten Schuss im Strafraum sowie ein weiteres Kontertor, noch vor der Pause auf 0:3 davon. Auch nach Seitenwechsel gelang es den Messestädtern nicht neue Energien zu tanken, zeigten sich zwar bemüht, scheiterten jedoch immer wieder am starken Uttiger Rückhalt Langenegger. Die Vorentscheidung fiel in der 36. Minute durch einen Doppelschlag der Gäste. Zuerst setzte Brunner den Ball ans Gehäuse der Aaretaler, im Gegenzug traf Schaffer zum 0:4 und 36 Sekunden später gar zum 0:5. In der 39. Minuten erzielte Rodriguez nach dem 10. Teamfoul der Gäste per direktem Freistoß das erste und letzte Tor für die Dornbirner an diesem Abend. Die Hausherren setzten nochmals alles auf eine Karte und wurden mit dem 6. Gegentreffer bestraft. Die Gende-Boys liefen immer wieder ins offene Messer, hatten bei drei Lattenschüsse Pech, einzig bei den sechs Strafminuten konnten die Aaretaler keinen Profit ziehen. Nächstes Wochenende sind die Dornbirner spielfrei, danach wartet wieder ein Doppelwochenende mit Heimspielen.

Schweizer NLA

RHC Dornbirn – RSC Uttigen 1:6 (0:3; 1:3)

Tore: 08. Niederhauser 0:1, 12. Schaffer 0:2, 24. Frey 0:3, 36. Schaffer 0:4, 37. Schaffer 0:5, 39. Rodriguez Lorenzo 1:5, 41. Althaus 1:6

RHC Dornbirn: Mirantes Barbeito, Lechleitner, Brunner, Kaul, Rodriguez Lorenzo, Gomez del Torno, Hagspiel, Kessler, M. Sahler, St. Sahler

Die nächsten Heimspiele: Samstag, 04.03.17, 16 Uhr

RHC Dornbirn – Genève RHC

Sonntag, 05.03.17, 17 Uhr

RHC Dornbirn – RHC Diessbach