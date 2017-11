RHC Dornbirn steht mühelos im Achtelfinale

Wie erwartet ließ sich RHC Dornbirn nicht mehr den Butter vom Brot nehmen und gewann nach dem 10:3-Hinspiel in Herne Bay auch das EC-Rückspiel vor heimischer Kulisse mühelos mit 7:2.

Mit einem Gesamtscore von 17:5 Toren ziehen die Gende-Boys ins CERS-Cup Achtelfinale ein und treffen dort zuerst auswärts am 9. Dezember auf den italienischen Spitzenclub Hockey Breganze. Das Rückspiel in der Stadthalle steigt am 13. Jänner 2018.

Die Gäste aus England waren am Samstag mit diesem Ergebnis bestens bedient, denn gespielt haben nur die Hausherren und wie schon so oft in dieser Saison hätte der Ball einige Male mehr im Netz der Gegner wackeln können. Trainer Jesus Gende gab von Anfang an seinen jüngeren Spielern das Vertrauen, so hütete erstmals auch Torhüter Abraao Gomes Da Silva eine ganze Partie. Alberto Gomez setzte mit einem Hattrick nach 14 Minuten schon früh die Zeichen auf Sieg. Nach dem kurzfristigen Anschlusstreffer durch Herne Bay´s Simon Hosking stellte Dominique Kaul noch vor Seitenwechsel den 3-Tore-Vorsprung zum 4 : 1 wieder her. Die Dornbirner wollten nach Wiederanpfiff sichtlich mehr, erhöhten ordentlich den Druck und schnürten die Gäste regelrecht ein, dennoch fand der Ball nicht wirklich den Weg ins Tor. Immer wieder rettete der zur Halbzeit eingewechselte Torhüter Young Rhys oder die Metallumrahmung für die „Kings“. Als Stefan Sahler auf 5 : 1 erhöhte verkürzte Jamie McVey zwar nochmals per direktem Freistoß auf 5 : 2, doch mit diesem Treffer war dann auch Endstation für Herne Bay. Kilian Hagspiel besiegelte mit einem Doppelpack in den letzten zwei Minuten den mehr als verdienten 7 : 2 Endstand für die Hausherren. Warm anziehen heißt es nun für die nächste Runde, denn mit Hockey Breganze wartet ein ganz anderes aber sehr interessantes Kaliber auf die Dornbirner.