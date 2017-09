RHC Dornbirn siegt in der Overtime

Von Beginn an gingen beide Teams engagiert zu Werke und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Nach 5 Minuten vollendete Gomez per Konter eine sehenswerte Ballstafette über Brunner und Kaul zum vielumjubelten Führungstreffer, doch dieser hielt nicht mal eine Zeigerumdrehung, da gelang Forel der Ausgleich für die Gäste. Als nach 10 Minuten Fabien Waridel für 2 Minuten auf die Strafbank musste, verabsäumten es Stockinger & Co durch einen direkten Freistoß und dem anschließenden Powerplay wieder in Führung zu gehen. Auch als Waridel abermals per blaue Karte raus musste, spielten die Calvinstädter das 1 : 1 Unentschieden in die Pause. Nach Wiederanpfiff kamen die Hausherren einwenig entschlossener aus der Kabine und machten ordentlich Druck auf das Genfer Gehäuse. Ein starker Silva im Tor der Gäste verhinderte zunächst schlimmeres und behielt seine Farben im Rennen. Aber auch auf der anderes Seite war Torhüter Mirantes mit seinen Vorderleuten stets auf dem Posten. In der 37. Minute ließ man Rodriguez einwenig zu viel Platz, dieser schlenzte den Ball platziert zur 2 : 1 Führung in die Maschen der Westschweizer. Als alle schon an einen Heimsieg glaubten, ersetzte Genéve den Torhüter für einen 5. Feldspieler und erzielte durch Simons prompt 9 Sekunden vor Spielende der Ausgleich. Das Spiel musste in die Verlängerung, nachdem in der ersten Spielhälfte wenig passierte, fälschte Kapitän Stockinger 34 Sekunden nach dem erneuten Seitenwechsel die Kugel unhaltbar zum 3 : 2 Sieg ins Gehäuse. Es war wieder eine unglaublich knappe, ausgeglichene und intensiv geführte Partie bei dem die Messestädter noch 2 wichtige Punkte ins Trockene brachten, jedoch 3 Punkte einfahren hätten müssen. Mit Jonas Fäßler sammelte der U20-Youngster erste NLA-Ligaminuten und fand gleich zwei, drei gute Torabschlüsse vor. Am Ende fing die neue Saison an wie die letzte aufhörte, es fehlten nur Sekunden zum Sieg nach regulärer Spielzeit. Bereits nächsten Sonntag treffen die Gende-Boys im Rahmen des Schweizer Cup Achtelfinale zuhause auf Aufsteiger SC Thunerstern.

Schweizer NLA, 1. Spieltag

RHC Dornbirn – Genéve RHC 3 : 2 (1 : 1)

RHC Dornbirn: Mirantes, Gomes Da Silva; Brunner, Rodriguez 1, Gomez 1, M. Sahler, Kaul, Stockinger 1, Fäßler, Hagspiel