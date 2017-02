RHC Dornbirn schreibt Geschichte

Dornbirn. Was für ein Wochenende für den Dornbirner Rollhockeysport. Dem RHC Dornbirn gelang eine großartige Leistung, nachdem man erst letztes Jahr in die NLA aufsteigen und nun beim Final 4 in Uri überraschend den Schweizer Cup gewinnen konnte. Nichts für schwache Nerven war das Halbfinale am Freitag gegen das Heimteam RHC Uri sowie das Finalspiel am Samstag gegen Genéve RHC, denn beide Partien endeten in einem Penaltyschießen mit dem jeweils besseren Ende für Dornbirn.

Spannung pur

Im Halbfinale gegen Uri drehten die Dornbirner einen 2-Tore-Rückstand zur Halbzeit und erzwangen die Verlängerung, die keine weiteren Treffer brachte. Im Penaltyschießen (3:1) erwiesen sich die Gende-Boys jedoch nervenstärker als die Gastgeber und zogen ins Finale von Samstag ein. Der vielfache Schweizer Meister und Cup Sieger Genf ging als Favorit ins Rennen. Das Spiel ein Ebenbild vom Vortag, Genf legte 2 Tore vor, Dornbirn egalisierte 75 Sekunden vor Ende. In der Verlängerung hatten beide Teams die Entscheidung am Stock, jedoch zeigten sich beide Torhüter überragend und ließen nichts Zählbares mehr zu. Das Penaltyschießen musste um den Cup Titel entscheiden. Die Dornbirner, wie schon am Vortag nervenstärker, machten die Sensation perfekt und gewannen den Schweizer Cup vom Penaltypunkt. Danach brachen alle Dämme, die Vorarlberger feierten mit ihren zahlreich angereisten Fans in der Seedorfhalle, aber auch die Schweizer zollten größte Anerkennung zum erstmaligen Dornbirner-Cup-Gewinn.

Glückwünsche gab es von allen Seiten. Zu den Gratulanten zählten Landsmann Jörg Beat, Landeshauptmann Markus Wallner, Sportlandesrätin Bernadette Mennel, Jürgen Albrecht von der Sportabteilung Jürgen Albrecht, der ÖRSV und VRSV sowie alle teilnehmenden Clubs und sogar Fans aus Spanien. Mit diesem Erfolg setzt der erfolgreiche Club einen weiteren Meilenstein für den Rollhockeysport in Vorarlberg.