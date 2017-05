RHC Dornbirn nun zum Siegen verdammt

Hochkarätige Torchancen wurden vor allem in der ersten, spielerisch guten Halbzeit ausgelassen, zudem führten drei blaue Karten jeweils zu unnötigen, spielentscheidenden Gegentoren.

Die zahlreich angereisten Dornbirn-Fans steckten noch im Stau, als Alberto Gomez in der 3. Minute den Führungstreffer erzielte. Kapitän Tiago Ferreira läutete in der 11. Minute den Ausgleichstreffer für die Hausherren ein. Eine blaue Karte durch Rodriguez brachte die Waadtländler noch vor der Pause per direkten Freistoß mit 2:1 in die Kabine. Nach Seitenwechsel zeigte sich Montreux, vor allem in den Powerplays, sehr effizient. In der 31. Minute zog der spielstarke, großgewachsene Xavier Terns Torrens über die Seite herein und verwertete zur 3:1 Führung für die Hausherren. Zwei blaue Karten innerhalb von vier Minuten, eine davon äußerst fraglich, nutzte Montreux in Überzahl eiskalt aus und sicherte sich einen deutlichen 5:1 Erfolg in der ersten Playoff-Halbfinalpartie. Die Gende-Boys konnten diesmal gegen den Favoriten nicht überraschen, kündigten aber fürs Heimspiel kommenden Samstag eine heiße zweite Halbfinalpartie vor vollem Haus an.

Schweizer NLA // 1. Playoff-Halbfinale

Montreux HC – RHC Dornbirn 5 : 1 (2 : 1)

RHC Dornbirn: Mirantes, Lechleitner; Brunner, St. Sahler, M. Sahler, Rodriguez Lorenzo, Gomez del Torno 1, Stockinger, Kaul, Hagspiel

Nächste Begegnung – Siegen oder fliegen

Schweizer NLA // 2. Playoff-Halbfinale

Samstag, 13. Mai 2017, 18 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – Montreux HC

Vorspiele: 15 Uhr U9, 16 Uhr ÖM U11