RHC Dornbirn lädt zum Family-Day

Das Spiel gegen Wimmis könnte durchaus als Schlüsselspiel im Kampf um die Playoff-Plätze bezeichnet werden. Ein Spiel, bei dem beide Teams nichts zu verschenken haben. Dornbirn liegt zwar mit einem Spiel weniger noch acht Punkte vor Wimmis, doch dies kann sich bei einer Niederlage schnell ändern. Die Formkurve zeigt bei den Gästen mit fünf Punkten aus den letzten drei Partien deutlich nach oben. Grund dafür sind die ehemaligen NLA-Rückkehrer Dominic Wirth und Laurent Geiser, mit welchen sich die Schweizer seit Jänner verstärkt haben und neue Impulse in die Mannschaft bringen. Drei Aufeinandertreffen gab es im Herbst schon, zwei davon entschieden die Dornbirner für sich, das Dritte kostete den Gende-Boys das Weiterkommen im CERS-Cup. Die Messestädter sind also gewarnt und müssen wieder eine Tagesverfassung wie beim Cup-Wochenende aufweisen, um gegen die Niedersimmentaler die vorentscheidenden Punkte zu holen.

Der Family Day bietet ab 14 Uhr ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Eltern bzw. Omas oder Opas, die in Begleitung ihrer Kinder / Jugendliche (Enkeln) bis 15 Jahre kommen, müssen keinen Eintritt bezahlen, zudem gibt es gratis Pommes. Unsere kleinen RHC Fans können sich bereits vor dem Spiel schminken lassen. Die eigene Mannschaft wird mit Trommelwirbel und vielen Luftballons im RHC Look empfangen. Als Highlight wird für einen unserer kleinen Fans ein Ball-Kid auserwählt, dieser darf den symbolischen Spielanstoss durchführen. Spielbeginn ist am Samstag bereits um 15 Uhr, im Anschluss werden unsere U20-Junioren alles versuchen, um die Tabellenführung zu verteidigen. Also ideal für einen Ausflug in die Stadthalle mit der ganzen Familie!

Schweizer NLA / Family Day

Samstag, 11. Februar 2017, 15 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – RHC Wimmis

17 Uhr – U20

Family Day-Programm:

14.00 Uhr, Kinderschminken, Luftballons

14.50 Uhr, U9 Einlauf mit den Spielern

14.55 Uhr, Symbolisches Anspiel durch Ball-Kid

15.00 Uhr, Herren: RHC Dornbirn – RHC Wimmis

17.00 Uhr, U20: RHC Dornbirn – RHC Wimmis

zudem gratis Pommes für Kinder

und gratis Eintritt für Eltern, Opa´s oder Oma´s mit Kind(ern)