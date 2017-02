RHC Dornbirn konnte Weiler Heimserie nicht knacken

Schon früh gerieten die Messestädter durch eine blaue Karte an Rodriguez in Unterzahl, was die Hausherren im Powerplay eiskalt ausnutzten. Auf der anderen Seite musste Vilamil Novoa vom Platz, doch Kaul scheiterte per Direktem ganz knapp am Weiler Schlussmann Dietrich. Ein Stellungsfehler in der Dornbirner Defensive läutete in der 13. Minuten das 2:0 für die Südbadener ein. Erneut musste mit Alberto Gomez ein Schwarz/Gelber auf die Strafbank und wieder erzielten die Weiler im Powerplay noch vor dem Pausentee einen Treffer zum 3:0. Nach Seitenwechsel vergaben Michael Sahler sowie Alberto Gomez per direktem Freistoß beste Chancen für den Anschlusstreffer. Es kam noch schlimmer, Dornbirn verlor in einem Angriff den Ball und kassierte durch einen Konter den 4. Gegentreffer. Doch während der Platzsprecher noch das Weiler Tor ankündigte, gelang den Gende-Boys nur Sekunden später durch Alberto Gomez der Anschlusstreffer zum 1:4. Infolge scheiterte Hagspiel abermals vom Punkt und Weil notierte per Konter 40 Sekunden vor Spielende das 5:1.

Die Weiler halten mit diesem Sieg die Dornbirner in der Tabelle mit 6 Punkte auf Distanz. Obwohl die Südbadener einwenig mehr Spielanteile aufwiesen, kamen Stockinger & Co zu mehr Chancen und Ballbesitz wie angenommen. „Am starken Dietrich im Tor der Weiler gab es heute kein Vorbeikommen, zudem hatten wir eine Menge Ballverluste, verloren leichtfertig den Ball was den Hausherren zu vielen Kontern verhalf,“ resümierte Spieler Dominique Kaul.

Kommenden Samstag empfängt die Gende-Truppe zuhause den RHC Wimmis, mit einem vollen Erfolg würde man den Anschluss an die Topteams nicht verlieren und einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt machen.

Schweizer NLA

RSV Weil am Rhein – RHC Dornbirn 5 : 1 (3 : 0)

RHC Dornbirn: Mirantes Barbeito, Lechleitner; Kessler, St. Sahler, Rodriguez Lorenzo, M. Sahler, Gomez del Torno 1, Stockinger, Kaul, Hagspiel (ohne Brunner)

Vorschau: Schweizer NLA / Family Day

Samstag, 11.02.17, 15 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – RHC Wimmis

17 Uhr, U20