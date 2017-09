RHC Dornbirn in mitten der Vorbereitung

Während mit Brunner, Kessler, Stockinger, Hagspiel, Mostögl, Künz und Lampert gleich sieben Spieler bei den World Games in China im Einsatz sind, treffen die restlichen Dornbirner in der Mur-Halle auf den Schweizer Meister Montreux, den RSC Uttigen, Gastgeber Thunerstern sowie die zwei Bundesligisten aus Deutschland RSC Darmstadt und RESG Walsum.

Eine erste Standortbestimmung für die in zwei Wochen startende NLA-Saison, in der man die guten Leistungen der vorigen Saison bestätigen will. Der Kader wird mit einigen Talenten der U20-Junioren erweitert, um die Qualität der Mannschaft zu festigen bzw. zu erhöhen. In der kommenden Meisterschaft wird Dornbirn mit Sicherheit von keinem Gegner mehr unterschätzt werden, die Ergebnisse aus der letzten Saison geben Anlass dazu. Der Ball rollt für die Dornbirner wieder am 23. September, mit einem Heimspiel gegen den Schweizer Vizemeister Genéve wird die neue Saison eingeläutet.