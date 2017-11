RHC Dornbirn hat sieben Tore Plus vor dem Rückspiel

Mit einer guten Ausgangsposition und großer Erwartung strebt der RHC Dornbirn im Europacup-Rückspiel das nächste Highlight der Vereinsgeschichte an.

Mit dem 10:3-Auswärtssieg vor drei Wochen wurde gegen die Engländer ein erster großer Schritt gemacht, nun gilt es im letzten Heimspiel dieses Jahres den Vorsprung zu verteidigen. Stockinger & Co wollen sich nicht nur darauf beschränken ihren sieben Tore Vorsprung zu verwalten, viel mehr will man sich zu Hause vor den eigenen Fans von der besten Seite zeigen und der Favoritenrolle gerecht werden. Die fehlende Spielpraxis der Engländer, starten erst Anfang Dezember in die Meisterschaft, wollen die Dornbirner zu ihren Gunsten nutzen. Können sich die Messestädter gegen die „Kings“ aus der Grafschaft Kent durchsetzen, treffen sie zuerst auswärts Anfang Dezember auf den Sieger der Partie Breganze (IT) gegen Nantes (FR), wobei vieles für die Italiener spricht.