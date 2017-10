RHC Dornbirn empfängt Spitzenreiter Biasco

Letzte Saison gehörten die Leventiner noch zu den Abstiegskandidaten, was sie heuer auf den Platz legen ist eher meisterlich. Das Erfolgsrezept der Tessiner lässt sich schnell erklären. Im Sommer landeten die Violetten mit dem italienischen Vollprofi Alberto Orlandi (von Hockey Forte dei Marmi) eine richtige „Transferbombe“. Er trifft in jedem Spiel und schießt die Leventiner (5 Spiele, 13 Tore) bisher im Alleingang an die Tabellenspitze. Vorne glänzt Orlandi mit Toren, hinten hält Rückkehrer Ricardo Figueiredo seinen Kasten dicht. Überraschend tauchte beim letzten Spielbericht der Name Ré Cleto auf. Sollte dieser sein Comeback gestartet haben, hätten die Violetten ihren ehemaligen Topscorer auch wieder aktiviert und neben Neuzugang Orlandi eine weitere Tormaschine in ihren Reihen.

Die Dornbirner kennen das Gefühl wenn es läuft wie am Schnürchen, doch ganz können sie noch nicht an die Leistungen vom letzten Jahr anschließen. Gegen Biasca muss eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag gelegt werden. Nur wenn man hinten wieder sauber steht, ihren Torjäger Orlandi in den Griff bekommt sowie vorne die Ladehemmungen ablegt, kann die Tessiner Erfolgswelle gebremst werden. Die Hausherren hoffen auf volle Unterstützung ihrer Fans und werden alles mögliche versuchen, zuhause Punkte gegen die Leventiner einzufahren.

Schweizer NLA

Samstag, 28.10.17, Stadthalle

18 Uhr, RHC Dornbirn – RC Biasca