RH: Finanzministerium bei Umsetzung von Empfehlungen säumig

Das Finanzministerium ist laut Rechnungshof bei der Umsetzung von Empfehlungen zum Thema "Neuaufnahmen, Vergabe und Löschung von Steuernummern und Umsatzsteueridentifikations-Nummern" säumig. Von 14 Empfehlungen aus dem Jahr 2014 habe das Finanzministerium nur drei vollständig, vier teilweise und sieben gar nicht umgesetzt.

Jedoch sei die Umsetzung weiterer Empfehlungen zugesagt worden, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Follow-Up-Bericht des Rechnungshofes hervor.

Um das Ausfallsrisiko bei der Umsatzsteuer zu minimieren, hatte der RH in seinem Vorbericht dem Ministerium empfohlen, darauf hinzuwirken, dass sowohl in der EU als auch in Österreich klare und einheitliche Vorgaben für die Begrenzung von UID-Nummern verankert werden.