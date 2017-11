Revolutionäre Feststoffbatterie in E-Auto: Wird Fisker für Tesla zum Problem?

Eine Reichweite von 800 Kilometern und eine Ladezeit von 1 Minute: Der dänische Elektroauto-Hersteller Fisker hat ein Patent für eine Feststoffbatterie (Festkörperbatterie) für E-Autos angemeldet, die revolutionär sein könnte. Damit würde Fisker auch für Tesla zum Problem werden.

Ab 2023 will Fisker mit einer Feststoffbatterie den E-Auto-Markt revolutionieren. In Zusammenarbeit mit dem für Staubsauger bekannten Konzern Dyson arbeitet der dänische Elektroauto-Hersteller an der neuen Technologie und hat bereits ein Patent dafür angemeldet.

Check out: Fisker has filed patents for solid-state batteries – Autoblog https://t.co/A0TNoN2JqE via @therealautoblog — Henrik Fisker (@FiskerOfficial) 13. November 2017

Die sogenannte “Solid-State-Battery” soll im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eine 2,5 Mal so hohe Energiedichte bieten. Das bedeutet, dass mit einem E-Auto eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern erreicht werden soll und sich die Ladezeit zudem auf eine Minute begrenzt. Firmengründer Henry Fisker geht davon aus, dass die Herstellung einer “Solid-State-Battery” um rund zweidrittel günstiger ist als die Kosten für die aktuell eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien betragen. Damit könnten E-Autos billiger und für den Massenmarkt tauglich werden. Doch nicht nur Fisker entwickelt eine Festkörperbatterie, auch Hersteller und Konzeren wie Toyota, Hyundai, Samsung SDI und LG Chem forschen in diesem Bereich.

New Fisker Batteries 2.5x Density, 500 Miles Per Charge & Charging in 1 Minute https://t.co/7JdRhSpyDR via @aconnectedcar — Henrik Fisker (@FiskerOfficial) 14. November 2017

Fisker gegen Tesla

Medienberichten zufolge will Fisker bereits 2018 auf der CES einen ersten Prototypen präsentieren, in Produktion will man ab 2023 gehen. Falls diese Technologie marktreif wird, könnte das zum Problem für Branchen-Krösus Tesla werden. Das Unternehmen von Elon Musk baut derzeit im m Wüsten-Staat Nevada schrittweise eine “Gigafactory” auf.

Dort will Tesla Batterien sowie Bauteile für die eigenen Fahrzeuge produzieren, die im kalifornischen Fremonteingebaut werden. Am Ende soll die “Gigafactory” genug Batterien für eine Million Fahrzeuge im Jahr herstellen können. Auch bei Tesla rechnet man mit fallenden Produktionskosten durch die Massenproduktion.

Tesla auf den Erfolg der “Gigafactory” angewiesen