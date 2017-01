Revanche missglückt! Schneider und Co. verlieren in Graz

Am Samstag wollte sich die WHA-Mannschaft des HC Sparkasse BW Feldkirch für die Heimniederlage gegen Graz revanchieren. Allerdings mussten die Montfortstädterinnen mit stark dezimiertem Kader die Reise in die Steiermark antreten. Verletzungs- bzw. krankheitsbedingt fehlten Abwehrchefin Stefanie Lunardon, Julia Csizmadia, Jennifer Reiter und Katharina Pratzner. Nichtsdestotrotz waren die Damen gewillt die zwei Punkte nach Vorarlberg zu entführen.

Von Anfang an gestaltete sich das Spiel offen. Die umgestellte Abwehr machte sich durch einige Unstimmigkeiten bemerkbar und so gelangen Graz immer wieder einfache Treffer aus dem Rückraum. Allerdings konnten auch die Damen aus Feldkirch ihre Wurfgewalt im Angriff ausnutzen und ließen die Gastgeberinnen nie davonziehen. Der Spielstand bewegte sich stets rund um ein Unentschieden, bis sich die Grazerinnen zur Halbzeit mit 17:15 ein kleines Polster verschaffen konnten.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatten allerdings die Gäste aus dem Ländle. Binnen nicht einmal einer Minute konnten die zwei Tore Rückstand wieder aufgeholt werden. Es bot sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit – ein hin und her, ohne wirkliche Vorteile für eine Mannschaft. Allerdings verloren Schneider und Co. gegen Ende der zweiten Halbzeit den Kopf. Die vorher geschlossene Mannschaftsleistung im Angriff konnte nicht durchgehalten werden und es schlichen sich viele Einzelleistungen und Fehler ein, die den Gästen schließlich die Punkte kosteten.

Endstand: 29:26.

Jetzt heißt es Kopf hoch, Kräfte sammeln, alle wieder fit werden, denn am Samstag folgt schon wieder die nächste Chance Punkte zu holen. Zu Hause treffen die BW-Ladies auf den Tabellenletzten Korneuburg.