Rettungswagen in Graz kollidierte mit Pkw: vier Verletzte

Ein Rettungswagen im Einsatz ist am Stefanitag auf einer Kreuzung in Graz mit einem Pkw zusammengestoßen. Beide Lenker sowie zwei Passagiere im Rettungswagen wurden verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Patient dürfte sich keiner an Bord befunden haben.