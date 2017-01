Rettungshubschrauber in Mittelitalien abgestürzt

Ein Rettungshubschrauber mit sechs Personen an Bord ist am Dienstag unweit der Abruzzen-Hauptstadt L’Aquila aus einer Höhe von etwa 600 Metern abgestürzt, berichteten italienische Medien. Zunächst war unklar, ob es Überlebende gibt. An Bord befanden sich zwei Ärzte, Sanitäter sowie der Skifahrer, der geborgen worden war. Das Wrack wurde unweit von Campo Felice lokalisiert.

Eine Gruppe von Bergrettern hat sich aus der Gegend um L'Aquila auf die Suche nach dem abgestürzten Rettungshubschrauber gemacht. Wegen des dichten Nebels und niedriger Wolken sei die Suche nach dem Wrack problematisch, berichteten italienische Medien. Die Bergungseinheiten starteten von der Ortschaft Penne, dem Hauptquartier jener Retter, die nach den Verschütteten des Hotels Rigopiano suchen. Der Helikopter war unterwegs, um einen Verletzten von einer Skipiste in der Ortschaft Campo Felice nahe des Gran Sasso-Massivs zu bergen. Zeugen berichteten von einem Knall. Die Wetterbedingungen waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht problematisch. (APA)