Rettungsabteilung mit 11.000 Einsätzen 2017

Die Hohenemser Rotkreuz-Abteilung war auch im Vorjahr stark ausgelastet

Hohenems. Eine beeindruckende Leistungsbilanz über das vergangene Vereinsjahr und zahlreiche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Hohenemser Rettungsabteilung am vergangenen Freitag im Pfarrsaal St. Karl.

First Respondergruppe Fraxern

Anfang Mai 2017 wurde die auf Initiative des Dienststellenleiters Bertram Märk neu gegründete First Respondergruppe Fraxern der Öffentlichkeit vorgestellt. Für dieses Projekt haben sich sieben Einwohner dieser Berggemeinde, darunter Ärzte, diplomiertes Pflegepersonal und gut ausgebildete Rettungssanitäter, zur Verfügung gestellt. Die Installierung dieser Grippe habe sich bestens bewährt, was auch die Anzahl der 19 Alarmierungen bewiesen habe, so Kdt. Maierhofer.