Retourkutsche: Auch Russland weist Diplomaten aus

Als Reaktion auf US-Sanktionen wegen Hacker-Vorwürfen gegenüber Russland, kündigte nun auch der russische Außenmister Lawror an, US-Diplomaten auszuweisen. - © Archivfoto: AFP PHOTO / SPUTNIK / MIKHAIL KLIMENTYEV

Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen wegen mutmaßlicher Hacker-Angriffe will auch Russland 35 US-Diplomaten ausweisen. Das kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Tass zufolge am Freitag in Moskau an.