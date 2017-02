Restaurant gibt Rabatt – wenn sich die Kinder benehmen

Ein italienisches Restaurant gibt Eltern fünf Prozent Rabatt, wenn sich ihre Kinder beim Restaurantbesuch benehmen. Antonio Ferrari, Besitzer der gleichnamigen Vinothek in Padua, sagt dem “Corriere Della Serra”: “Wir mögen es einfach, Kinder hier zu haben.” Zwar handle es sich um ein Erwachsenen-Restaurant, und spezielle Kindermenüs gebe es nicht, wie der “Stern” berichtet. Aber oftmals brächten die Gäste ihre Kinder mit. Für die kleinen Gäste wird sogar Essen gekocht, das so garnicht auf der Speisekarte stehe.

Antonio sagt, an einem Sonntag seien sechs Erwachsene mit fünf Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren zu Gast gewesen. Die Kinder wären sogar noch am Tisch geblieben, als sie fertig gegessen haben und hätten gewartet, bis alle aufgegessen hätten. Danach haben die Kinder Malbücher ausgefüllt, während sich die Erwachsenen unterhielten. Aber solche Gäste sind laut Antonio selten. Seiner Erfahrung nach färbe das Verhalten der Eltern oft auf jenes der Kinder ab. Wenn die Eltern selbst unhöflich seien, würden die Kinder denken, sie könnten tun was sie wollten: “Sie klettern mit den Schuhen auf den Tischen, fluten das Badezimmer mit den Wasserhähnen oder belästigen andere Gäste.”

So sei ihm die Idee mit dem Rabatt gekommen. Eltern haben ein Foto mit der Rabatt-Rechnung schließlich im Internet gepostet. Antonio betont laut “Stern”, dass es ihm nicht darum gehe, Werbung zu machen oder Menschen zu belehren. Er habe versucht eine positive Alternative zu wählen – viele Menschen würden sich persönlich angegriffen fühlen, wenn man sie auf das Verhalten ihrer Kinder hinweise.