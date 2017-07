Repräsentantenhaus für höheres Rüstungsbudget und Grenzmauer

Für den Beginn des Mauerbaus sind 1,6 Mrd. Dollar vorgesehen - © APA (AFP)

Das US-Repräsentantenhaus hat eine deutliche Ausweitung des Verteidigungsbudgets und den Baustart einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gebilligt. Die Abgeordneten nahmen das entsprechende Gesetz am Donnerstag mit einer Mehrheit von 235 zu 192 Stimmen an. Demnach soll das Budget des Verteidigungsministeriums im Haushaltsjahr 2018 auf mehr als 658 Milliarden Dollar steigen.