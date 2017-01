Reparatur Café zieht Bilanz

Feldkirch. (etu) Das Reparatur Café Feldkirch hatte bisher an zehn Samstagen geöffnet. Insgesamt wurden 222 defekte Geräte von Leuten vorbeigebracht. „65 Prozent davon konnten erfolgreich repariert werden“, teilt Leiter Joachim Breuß mit. „Dabei wurden Wasserkocher, Kaffeemaschine, Radio, Spielzeug, Hose, Mixer, CD-Player, Staubsauger, Kleinmöbel, Fahrrad, Bügeleisen, Hochdruckreiniger, Trimmer, Lampe und vieles mehr repariert.“ Nebenbei werden auch laufend Messer und Scheren geschliffen. „Wir haben weiterhin jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr in der Polytechnischen Schule geöffnet.“ Der nächste Termin ist am 4. Februar.