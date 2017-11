Renzi will Berlusconi bei Wahlen direkt herausfordern

Italiens Ex-Premier Matteo Renzi, Chef der stärksten Partei im italienischen Parlament, der Demokratischen Partei (PD), fordert seinen Vorgänger Silvio Berlusconi heraus. Sollte dieser im Fall einer Aufhebung seines Ämterverbots in den Wahlkampf ziehen, sei er bereit, direkt gegen Berlusconi als Chef einer Mitte-Rechts-Allianz in einem Mailänder Wahlkreis anzutreten, sagte Renzi.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg berät am Mittwoch über das gegen Berlusconi verhängte Ämterverbot infolge seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs im Jahr 2011. Sollte das Ämterverbot aufgehoben werden, könnte Berlusconi für einen Parlamentssitz kandidieren. Mit einem direkten Wahlduell gegen Berlusconi wolle er den Verdacht ausräumen, dass er nach den Wahlen eine Allianz mit Berlusconis rechtskonservativer Partei Forza Italia plante, sagte Renzi, Gast bei der Politshow “Porta a Porta” im öffentlich-rechtlichen TV-Sender RAI am Dienstagabend.