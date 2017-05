Renzi: Parteien in Italien einig über neues Wahlsystem

Formell muss bis spätestens Mai 2018 gewählt werden - © APA (AFP/Archiv)

In Italien wird eine Neuwahl im Herbst immer wahrscheinlicher. Die großen Parteien hätten sich auf die Einführung eines Verhältniswahlrechts verständigt, erklärte der frühere Regierungschef Matteo Renzi am Dienstag an. Er rechne damit, dass das entsprechende Gesetz bereits in der ersten Juli-Woche verabschiedet werde.