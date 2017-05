Renzi offiziell zum PD-Vorsitzenden in Italien gekürt

Renzi hat es geschafft - © APA (AFP)

Italiens Ex-Premier Matteo Renzi ist am Sonntag offiziell zum Vorsitzenden der Demokratischen Partei (PD), der stärksten Einzelkraft im italienischen Parlament, gekürt worden. Renzi wurde von der in Rom tagenden Nationalversammlung der Partei zum Chef ernannt, nachdem er sich am vergangenen Sonntag bei Vorwahlen gegen zwei Rivalen behauptet hatte.