Rentner fährt mit Vollgas in Tankstelle

Eigentlich wollte der 77-jährige Fahrer des schwarzen Volvos nur kurz auf die Tankstelle in Wendlingen, Baden-Württemberg, fahren. Dort verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr zuerst mit Vollgas rückwärts in einen weißen Lieferwagen und dann vorwärts in den Eingangsbereich der Tankstelle und schließlich sogar ganz in den Verkaufsraum.

Der Rentner wurde nur leicht verletzt. Ansonsten kamen keine Personen zu Schaden. Am Gebäude selbst entstand ein Schaden von etwa 46.000 Euro.

(Red.)