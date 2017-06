Rennenten für alle Volksschüler

Mäder. (mima) Der Tennisclub, die Feuerwehr und die Gemeinde in Mäder veranstalten am 2. Juli das zweite Mäderer Entenrennen für den Verein Netz für Kinder. Jürgen Beiser vom gleichnamigen Galvanikunternehmen übergab am vergangenen Donnerstag allen Volksschülern der VS Mäder eine Rennente.

Rennenten ab sofort erhältlich

Nach dem tollen Erfolg von 2015 findet nun Anfang Juli die zweite Ausgabe des Entenrennen in Mäder statt. Zum Vorverkaufsstart der Rennenten wurden die Volksschüler bereits mit den schnellen gelben Enten, gesponsert von Beiser Galvanik, ausgestattet. Ab sofort können von allen Interessierten die Rennenten an ausgewählten Vorverkaufsstellen gekauft werden um dann am 2- Juli am Rennenten teilzunehmen. Die Rennenten sind dabei ab sofort um 5 Euro bei Adeg, Spar, Rosen Waibel, Käse Moosbrugger, sowie der Raiffeisenbank und der Sparkasse Mäder erhältlich.

Erlös an Netz für Kinder

Startschuss für die Enten ist dann am 2. Juli um 14 Uhr bei der Kanalbrücke Wies. Um 16 Uhr findet dann bereits die Preisverteilung beim Clubheim des TC Mäder statt. Für Spätentschlossene gibt es dazu ab 13 Uhr noch einen Last-Minute Entenverkauf beim Start. Für Unterhaltung, sowie das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und der Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein Netz für Kinder zugute.