Rene Pape in Graz: Samtstimme mit funkelnden Lichtern

Bei seinem Konzert am Donnerstag im Grazer Musikverein hat Starbassist Rene Pape eindrucksvoll bewiesen, dass auch ein eher sperriges Programm das Publikum begeistern kann, wenn es derart qualitätsvoll dargeboten wird. Der Sänger spannte einen Bogen von Beethoven bis Mussorgsky und erfüllte die dunklen, oft von Todesnähe durchtränkten Lieder mit Ausdruck und Leben.

Rene Pape ist meist auf den Opernbühnen von Wien und München über Berlin bis New York anzutreffen, wo er mit Partien wie Gurnemanz (“Parsifal”), Marke (“Tristan und Isolde”), Philipp II. (“Don Carlos”), aber auch den Titelrolle in Boitos “Mephistofele” oder “Boris Godunov” für Begeisterung sorgt.

Bei seinem Soloabend standen Werke ganz anderer Art auf dem Programm. Den Beginn machten Lieder nach Texten von Christian Fürchtegott Gellert in der Vertonung von Ludwig van Beethoven. Pape gestaltete die Lieder schlicht, mit vorbildlicher Artikulation und geradlinigem Ausdruck. Seine große Opernstimme passte er an den Liedgesang an, ließ sie nur hin und wieder – wie in “Die Ehre Gottes aus der Natur” – machtvoll ertönen, um besondere Akzente zu setzen.