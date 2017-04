Rendi-Wagner will Rechtsanspruch auf Papamonat

Ministerin will die SPÖ-Forderung durchsetzen - © APA

Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) begrüßt das von der Europäischen Kommission vorgelegte Sozialpaket für mehr Vereinbarkeit. Das von der Kommission vorgelegte Paket sei der “Rückenwind, den wir in Österreich gut brauchen können”, erklärte die Ministerin. Handlungsbedarf ortet sie in Österreich noch beim Papamonat, wo sie einen Rechtsanspruch mit Entgeltfortzahlung will.