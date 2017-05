Rendi-Wagner will “große soziale Schere schließen”

Redi-Wagner sieht noch viel Arbeit vor sich - © APA

Bei einem Festakt in der Nationalbibliothek in Wien hat Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am Mittwoch eine erste Bilanz der vor fünf Jahren beschlossenen zehn Gesundheitsziele für Österreich gezogen. Auch wenn inzwischen zahlreiche der 160 geplanten Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, gelte es in Zukunft die “große soziale Schere zu schließen”, sagte Rendi-Wagner.