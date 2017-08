Rendi-Wagner sieht für Wien als EMA-Standort “beste Chancen”

23 EU-Städte buhlen um die EMA - © APA (AFP/Symbolbild)

Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) sieht “beste Chancen” für Wien als neuen Standort der aus London nach dem Brexit abzusiedelnden EU-Arzneimittelagentur EMA. Im ORF-Morgenjournal am Dienstag kündigte Rendi-Wagner an, im September persönlich in Brüssel mit Vertretern der EU-Kommission und der Mitgliedsstaaten zu reden. Insgesamt 23 Städte wollen die Agentur künftig beheimaten.