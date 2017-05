Rendi-Wagner hofft auf Einigung zur Primärversorgung

Generell will sich die für Gesundheit und Frauen zuständige Ministerin nicht durch den Bruch der Koalition und den Neuwahltermin am 15. Oktober bremsen lassen: “Eine Stopptaste können wir nicht benötigen”, sie werde sich weiter bemühen, die wichtigen Punkte in beiden Bereichen auf den Boden zu bringen.

Bei den Primärversorgungszentren gilt es, die Ärztekammer zu überzeugen. Die Kammer hatte dem Entwurf anfangs noch zugestimmt, in der Begutachtung war sie aber dagegen aufgetreten. “Am Ende des Tages geht es immer ums Geld”, merkte Rendi-Wagner an und führte den Meinungswandel auch auf die Änderung der “äußeren Rahmenbedingungen” – die Veränderungen auf Regierungsebene – zurück.

Die 365 Begutachtungs-Stellungnahmen wurden vergangene Woche analysiert, “wichtige und vernünftige Punkte” sollen in die Vorlage noch eingebaut werden. Die Ministerin hält eine Einigung für sehr wichtig. Denn die geplanten Primärversorgungszentren seien eine “maßgebliche Weichenstellung”, um die Gesundheitsversorgung für die Zukunft sicherzustellen. Denn bis 2025 gehen 60 Prozent der Hausärzte in Pension.

Zur Frage, ob es ausreichend Ärzte auf allen Ebenen gibt, hat Rendi-Wagner eine Studie in Auftrag gegeben. Sie soll im Juni vorliegen und dann werde man sehen, “ob wir überhaupt ein Problem haben” etwa dadurch, dass Deutsche nach dem Medizin-Studium Österreich wieder verlassen. Prinzipiell sei die Ärztedichte in Österreich nämlich sehr hoch, “wir haben genug im Land, aber offenbar nicht an der richtigen Stelle”.

Ein weiteres “ganz wichtiges Thema” ist für die Ministerin, die Wartezeiten für Operationen zu verkürzen. Wie bei MR- und CT-Untersuchungen – wo bereits maximale Wartezeiten vereinbart sind – will sie auch darüber mit den Systempartnern (Sozialversicherung und Bundesländern) verhandeln. Denn es sei “inakzeptabel, wenn die Geldbörse entscheidet” über die Termine notwendiger medizinischer Eingriffe.

Als Frauenministerin bekräftigte Rendi-Wagner ihre Unterstützung für das Anfang 2018 geplante “Frauenvolksbegehren 2.0”. Sie werde dieses unterschreiben, sicherte sie zu.

Scharf verurteilte sie das sexistische Facebook-Posting des Wiener SPÖ-Bezirksrates Götz Schrage, der Vergleiche zwischen der neuen ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und “jungen Damen der ÖVP Inneren Stadt aus den frühen 80er Jahren, die mit mir schliefen” gezogen hat. Diese Äußerungen seien “absolut indiskutabel”, sieht Rendi-Wanger die zuständigen Parteigremien in der Pflicht. Die SPÖ Neubau hat Schrage mit Frist bis Montagabend aufgefordert, sein Mandat zurückzulegen.

“Ganz ganz wichtig” ist der Frauenministerin die Fixierung des Mindestlohnes von 1.500 Euro. Wenn die Sozialpartner dies bis 30. Juni auf Kollektivvertragsebene schaffen, “soll mir das recht sein”.

Über den Bereich der Gesundheits- und Frauenpolitik hinaus waren der Ärztin keine Positionierung zu entlocken. Befragt nach dem Kriterienkatalog für künftige SPÖ-Koalitionspartner meinte sie etwa nur, es sei gut, dass dieser vor der Wahl am 15. Oktober vorgelegt wird.

(APA)