Renault stellte neuen F1-Wagen vor – Prost als Sonderberater

So sieht er aus, der neue R.S.17 - © APA (AFP)

Mit seinem neuen Formel-1-Piloten Nico Hülkenberg erhofft sich Renault einen erheblichen Sprung in der WM-Wertung. “Wir erwarten, Fünfter in der Konstrukteurswertung zu werden”, sagte der Chef des Rennsportprogramms beim französischen Autobauer, Jerome Stoll, am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Formel-1-Wagens mit dem Kürzel R.S.17.