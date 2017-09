Remis für die AKA U16 gegen Linz

Dornbirn/Lauterach. Ein Déjà-vu der besonders bitteren Art erlebte das AKA U16-Team Vorarlberg vergangenes Wochenende beim Spiel gegen Linz. Wie bereits bei der letzten Heimpartie gegen Burgenland, kassierte die Elf von Trainer Roman Ellensohn wieder in der Nachspielzeit (95. Minute) den Ausgleich zum 1:1. Zuvor zeigte die U16 eine starke Mannschaftsleistung und ging verdient in der 30. Minute durch ein Freistoß-Tor des Dornbirners Marcel Krnjic in Führung und dominierte das Spiel auch in weiterer Folge. Durch den späten Ausgleich der Gegner blieb den Vorarlbergern wieder ein Sieg verwehrt und man musste sich mit einem Punkt zufriedengeben. Am Wochenende wartet mit Rapid Wien der nächste starke Gegner. Die Ländle-Kicker zeigen sich aber top motiviert – schließlich ist man jetzt mehr als reif für den ersten Sieg.

Ebenfalls einen unglücklichen Ausgang für die Vorarlberger nahmen auch die beiden anderen Partien der U18 und U15. Beide Spiele endeten mit einer knappen 0:1 Niederlage für die Vorarlberg-Auswahlen.