Rektoren-Chef stellt Kampfmaßnahmen in den Raum

Oliver Vitouch droht mit drastischen Maßnahmen

Der Präsident der Universitätenkonferenz (uniko), Oliver Vitouch, stellt angesichts des bevorstehenden Scheiterns der Regierung bei den Themen Studienplatzfinanzierung und Universitätsbudget Kampfmaßnahmen in den Raum. Aufgrund der schlechten Betreuungsrelationen könnten etwa “manche Studien in einem Studienjahr einfach nicht mehr inskribierbar sein”, so Vitouch in der “Presse”.