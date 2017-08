Rekrut starb nach Stationsmarsch im Horner Krankenhaus

Der Kommandant habe, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums, sofort Erstmaßnahmen eingeleitet. Der junge Mann – er stand im ersten Ausbildungsmonat – wurde in die Kaserne gefahren, verlor aber am Weg das Bewusstsein. Nach Eintreffen des bereits verständigten Notarztes wurde er in das Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller Rettungsmaßnahmen starb der Soldat am frühen Abend. Das Bundesheer bekundete den Hinterbliebenen seine aufrichtige Teilnahme.

(APA)