Rekordtransfer erfüllt Arnautovic mit Stolz

Marco Arnautovic will gegen Wales "Gas geben" - © APA

Marko Arnautovic ist als teuerster österreichischer Fußballer der Geschichte ins ÖFB-Teamcamp eingerückt. Die 28-Millionen-Euro-Überweisung von West Ham an Stoke ist für einen heimischen Kicker unerreicht, was den Wiener mit einem gewissen Stolz erfüllt. “Es ist sicher etwas Schönes, das zu erreichen”, erklärte der Offensivspieler am Donnerstag in Wien.