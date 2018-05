Rekordstarterfeld kämpft im Vorarlberg Rad Grand Prix um den Sieg

Zwei Monate vor dem Österreich-Tourstart in Feldkirch macht die Radbundesliga mit dem 8. Vorarlberg Grand Prix von knapp 200 (!) Topfahrern aus mehreren Nationen in Nenzing Station.

Es wird traditionell ein Radsportfest der Extraklasse. Der Vorarlberg Rad Grand Prix im Raum Walgau gilt heuer auch als Generalprobe für die 70. Österreich-Radrundfahrt, welche am 6. Juli in Feldkirch beginnt. In Nenzing kämpfen so viele Topfahrer um den Tagessieg wie noch nie. Eine Bestbesetzung mit Ricardo Zoidl und vielen Klasseathleten wird am Start erwartet.