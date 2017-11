Rekordeinnahmen für Online-Handel an Chinas "Single-Tag"

Eine Rabattschlacht zum "Single-Tag" hat Chinas Online-Händlern Rekordeinnahmen beschert. Schon ab Mitternacht machten sich am Samstag unzählige chinesische Verbraucher auf Schnäppchenjagd im Internet und kauften, was das Zeug hielt: Der größte Online-Händler des Landes, Alibaba, machte binnen 24 Stunden einen Gesamtumsatz von 21,7 Mrd. Euro - 40 Prozent mehr als im Vorjahr.

Alibaba wickelte über sein elektronisches Bezahlsystem Alipay fünf Minuten nach Mitternacht 256.000 Transaktionen pro Sekunde ab, wie das Unternehmen mitteilte. Das seien mehr als doppelt so viele wie in den Spitzenzeiten im vergangenen Jahr. Mehr als 90 Prozent der Bestellungen wurden demnach über Smartphones getätigt. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba am “Single-Tag” 17,8 Mrd. Dollar (14,67 Mrd. Euro) eingenommen.

Die Händler lassen sich für den Tag besondere Lockangebote einfallen. Eine Schnapsbrennerei bot in diesem Jahr für insgesamt 99 Kunden eine lebenslange Lieferung des hochprozentigen chinesischen Alkohols Baijiu für nicht einmal 1700 Dollar an. Jeden Monat erhält der Kunde eine Kiste Schnaps mit zwölf Flaschen – stirbt er binnen fünf Jahren nach Beginn der Lieferung, wird das Schnaps-Abo auf ein Familienmitglied übertragen.

Ganze Ortschaften in China leben vom Boom des Online-Handels und werden daher “Taobao-Dörfer” genannt. Der Chef einer Bettenfabrik in einem solchen Ort in der Provinz Jiangsu, Cheng Huaibao, sagte, am “Single-Tag” gehe ein Sechstel der Jahresbestellungen ein. Große Gewinne mache die Firma bei der Rabattaktion nicht. Aber er sei “froh, teilzuehmen”.