Rekorde und Medaillen für Städtle-Schwimmer

Singen (dk). Sieben Schwimmer des SC VAL BLU Bludenz gingen beim 21. Int. Hohentwiel-Festival in Singen an den Start und erzielten dabei beachtliche Erfolge.

Jan Niedermayer (Jg. 99), der erst in der Vorwoche drei Medaillen bei den ÖM in Graz gewann, stellte auch bei diesem Wettkampf seine bestechende Form unter Beweis. Mit acht Goldmedaillen führt er die Edelmetallausbeute an. Er gewann teilweise überlegen in der Junioren- als auch in der Allgemeinen Klasse. Mit einem Hattrick in allen Bruststrecken (50,100,200m) sowie über 200m Lagen stand er sowohl in der Junioren- als auch in der Allg. Klasse auf dem Siegespodest ganz oben. Als Dritter schlug er über die 100m Lagen an. Mit der Zeit über 100m Lagen (59,12 sek.) und 200m Lagen (2:08,97 min.) verbesserte der Sportgymnasiast seine eigenen Landesrekorde. Zudem stellte er als Startschwimmer in der 4x100m Freistilstaffel eine neue Vlbg. Juniorenbestleistung über 100m Freistil (52,32sek.) auf.