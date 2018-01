Rekordblutspende in Vandans

Am Montag, dem 8. Jänner, fand in Vandans eine Blutspendeaktion mit Rekordbeteiligung statt. Das Team des Blutspendedienstes konnte sich über 167 Spender freuen, von denen 152 tatsächlich angenommen werden konnten.

VANDANS Jeder kann in die Situation kommen, Blut zu benötigen. Sei es im Rahmen einer geplanten Operation mit Fremdblutbedarf, aufgrund eines Unfalles oder zur Behandlung einer Krankheit. Mit Hilfe der Funkenzunft Vandans, die für die Bewirtung der Spender sorgte, fand in Vandans eine Spendenaktion statt. „Die Vandanserinnen und Vandanser haben uns ordentlich gefordert”, so eine Mitarbeiterin des zwölfköpfigen Teams. “Innerhalb der dreistündigen Aktion hatten wir mit 152 abgenommenen Spenden einen überdurchschnittlich hohen Wert”, so die Mitarbeiterin.