Rekord-Tourismusjahr im Montafon

484.393 Gäste verbrachten von November 2015 bis Oktober 2016 insgesamt 2.086.128 Nächte im Montafon – mit diesen endgültigen Zahlen zieht das Montafon eine Rekord-Bilanz. Die Vorarlberger Tourismusregion hat in der Vergangenheit bereits mehrfach die 2-Millionen-Marke überschritten. Zuletzt gelang dies im Tourismusjahr 2012/13 mit 2.052.093 Nächtigungen.

Im Vergleich zum Vorjahr verbrachten 5,89 Prozent mehr Gäste ihren Urlaub im Montafon. Die Zahl der Nächtigungen stieg im Vergleich mit 2014/15 um 5,98 Prozent. „Die positive Entwicklung im vergangenen Tourismusjahr freut uns sehr. Sie ist für Gastgeber, Infrastrukturbetreiber und uns als Tourismusorganisation eine Bestätigung aller Bemühungen“, so Manuel Bitschnau, Geschäftsführer von Montafon Tourismus und ergänzt: „Natürlich haben auch Faktoren wie das Wetter und Urlaubstermine Einfluss auf das Ergebnis. Nichtsdestotrotz zeigt die Bilanz, dass wir als Region auf dem richtigen Weg sind.“

Mit einem Anteil von 64,8 Prozent entfallen immer noch mehr als die Hälfte der Nächtigungen auf den Winter. „Wir haben in den vergangenen Jahren begonnen, den Sommertourismus mit attraktiven Angeboten und Veranstaltungen zu stärken“, berichtet Manuel Bitschnau. Auch die Bergbahnen im Montafon investieren kräftig in den Sommer. So konnte im Sommer 2016 bereits ein Plus von rund 8 Prozent verzeichnet werden. Die Bemühungen in Richtung Ganzjahresdestination werden auch in Zukunft weiter vorangetrieben.

Internationale Marketingkampagnen

Wichtigste Aufgabe der Montafon Tourismus GmbH ist die Vermarktung der nächtigungswirksamen Tourismusaktivitäten des Tales. Dabei konzentriert sich die Organisation auf die Bearbeitung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. Auch die erfolgversprechenden Märkte Niederlande, Belgien und Frankreich werden mit kreativen Marketingkampagnen bearbeitet.

„Der Blick auf die Entwicklung unserer wichtigsten Herkunftsländer zeigt den Erfolg der unterschiedlichen Marketing-Aktionen“, so Manuel Bitschnau. So wurde beispielsweise bei Gästen aus den Niederlanden ein Nächtigungszuwachs von 17,61 Prozent verzeichnet. Aus Österreich wurden im Tourismusjahr 2015/16 sogar um 18,79 Prozent mehr Nächtigungen verbucht. Lediglich bei Gästen aus Frankreich wurde ein Minus verzeichnet.

Tourismusjahr 2015/16 (November 2015 bis Oktober 2016)

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 Nächtigungen 2.086.128 1.968.501 1.955.431 2.052.093 1.985.818 Gäste 484.393 457.444 445.649 458.275 443.085 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 4,31 Tage 4,3 Tage 4,39 Tage 4,48 Tage 4,48 Tage