Linz erlebte längstes Tischtennis-Match der Neuzeit

Tischtennis - © APA (AFP)

Bei den Tischtennis-Austrian-Open in Linz ist am Donnerstag ein Match für die Geschichtsbücher gespielt worden. Beim 4:3 (-9,-5,6,6,-5,14,16)-Sieg der Luxemburgerin Ni Xialian gegen die Japanerin Honoka Hashimoto betrug die Spieldauer 1:32 Stunden, eine längere Partie hat es in der modernen Tischtennis-Geschichte noch nicht gegeben. Heuer bei den Katar Open hatte ein Match 1:30 Stunden gedauert.