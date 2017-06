Rekord-Schiff erreicht englischen Hafen

Was sich hier an der Ostküste Englands vorbeischiebt, ist das derzeit weltgrößte Containerschiff auf dem Weg in den Hafen von Felixstowe. Die OOCL Hong Kong ist rund 0,4 Kilometer lang, fast 60 Meter breit und kann 21.000 Container auf einmal transportieren. Und noch eine Zahl: mehr als 210.000 Tonnen wiegt dieser Koloss, der so mühelos dahinzugleiten scheint.

Fertiggebracht hat dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst übrigens eine Werft in Südkorea.

(Reuters Video)