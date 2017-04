Padalka verabschiedet sich mit 58 Jahren - © APA (AFP)

Der Mann mit dem längsten Aufenthalt im Weltall hängt seinen Raumanzug an den Nagel. Der russische Kosmonaut Gennadi Padalka kündigte am Samstag seinen Rückzug aus dem Raumfahrerkorps an. Der 58-Jährige sagte der Agentur Tass in Moskau, er wolle noch bis kommenden Freitag arbeiten.